Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruch in Kassenhäuschen

In der Zeit zwischen Samstag, 14. August 2021, 15.15 Uhr, und Mittwoch, 18. August 2021, 14.45 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in ein Kassenhäuschen eines Recyclinghofs in der Lodberger Straße ein. Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Bauwagen-Einbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 17. August 2021, 16.45 Uhr und Mittwoch, 18. August 2021, 6.25 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Bauwagen ein, welcher auf einer Baustelle einer Kita in der Emsstraße steht. Die Täter*innen konnten kein Diebesgut erlangen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Dienstag, 17. August 2021, 16.00 Uhr und Mittwoch, 18. August 2021, 11.00 Uhr, warf eine bislang unbekannte Person eine Bierflasche gegen ein Fenster einer Mensa einer Oberschule in der Schulstraße. Durch den Wurf entstand ein Sachschaden an der Scheibe. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 18. August 2021, zwischen 15.00 Uhr und 18.30 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person mit einem Gegenstand einen Opel Mokka, welcher im Holunderweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Cloppenburg - Fortsetzung der Kontrollen

Wie bereits berichtet, fand am Dienstag, 17. August 2021, eine umfangreiche Kontrolle im Mehrgenerationenpark statt (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/4997227).

Auch gestern, am 18. August 2021, in den Nachmittags- und Abendstunden wurden weitere Kontrollen im Mehrgenerationenpark, aber auch an anderen bekannten Standorten im Stadtgebiet Cloppenburg, durchgeführt. So wurden weitere Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen einen 16-jährigen Jugendlichen, einen 24-jährigen Garreler und einen 21-jährigen Molberger eingeleitet. Alle drei Personen wurden mit Cannabisprodukten angetroffen. Gegen den Jugendlichen lag zudem ein Vorführersuchen vor. Er wurde in eine Jugendarrestanstalt gebracht. Außerdem wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ein 26-jährigen Mann aus Cloppenburg eingeleitet. Dieser führte ein Einhandmesser mit sich, welches sichergestellt wurde.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 18. August 2021, um 22.00 Uhr, fuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Kleinkraftrad auf der Ostlandstraße, obwohl er nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt.

Cloppenburg - Tuning

Am Mittwoch, 18. August 2021, um 18.02 Uhr, geriet ein 28-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Dabei mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Betroffene an dem Pkw ein Gewindefahrwerk in Kombination mit Sonderrädern verbaut hatte, ohne die erforderliche Genehmigung eingeholt zu haben. Dadurch ist die Betriebserlaubnis erloschen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 18. August 2021, um 21.51 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Friesoythe auf der Straße Hofkamp und geriet in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Vortest bestätigte den Verdacht und es wurde eine Blutentnahme durchgeführt sowie die Weiterfahrt untersagt.

Emstek - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 18. August 2021, um 22.15 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Mann aus Großenkneten mit seinem Kleinkraftrad die Halener Straße von Emstek aus in Richtung Halen. Dabei kam er mit seinem Kleinkraftrad nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte alleinbeteiligt. Im Zuge des Sturzes zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Emstek - Rinder auf der Fahrbahn

Am Donnerstag, 19. August 2021, um 00.50 Uhr, wurden der Polizei mehrere Rinder auf der K155 zwischen Ermke und Großenging mitgeteilt. Der Halter der Tiere konnte zwar ermittelt und kontaktiert werden. Dieser wollte sich jedoch zunächst nicht um seine Tiere kümmern und dabei helfen, diese wieder einzufangen. Die Polizei veranlasste eine Rundfunkmeldung und verständigte daraufhin die Straßenmeisterei, welche dort die Straße absicherte. Erst gegen 9.50 Uhr, nach erneuter Kontaktaufnahme mit dem Eigentümer, erschien dieser vor Ort, um sich um seine Tiere zu kümmern. Der Sachverhalt wurde aufgenommen und es wurde eine Mitteilung an das zuständige Veterinäramt sowie eine Kostenrechnung für den Polizeieinsatz gefertigt.

