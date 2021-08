Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in eine Tischlerei

In der Zeit zwischen Sonntag, 15. August 2021, 23.00 Uhr, und Montag, 16. August 2021, 6.15 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu den Werkhallen eines Tischlereibetriebes in der Alten Carumer Straße. Hier entwendete er fünf Bohrmaschinen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Diebstahl eines E-Bike

Am Dienstag, 17. August 2021, zwischen 13.45 Uhr bis 15.00 Uhr wurde aus einer Garage am Schwalbenweg ein E-Bike der Marke Kreidler Vitality Eco 3 entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Lohne - Einbruch in ein Einfamilienhaus

In der Zeit zwischen Dienstag, 20. Juli 2021, 13.00 Uhr und Mittwoch, 18. August 2021, 16.00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus im Adenauerring. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Brand eines Pkw

Am Mittwoch, 18. August 2021, 20.18 Uhr geriet in Vechta, Große Straße, ein Pkw im Bereich des Motorraumes aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Der Brand wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta gelöscht.

Goldenstedt - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag 15. August 2021, 15.00 Uhr und Montag, 16. August 2021, 08.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen auf das Gelände eines Kindergartens in der Oststraße. Hier beschädigten sie mehrere Elemente der Eingangstür, so dass die Scheibe stark einriss. Der entstandene Schadenbeläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweisen nimmt die Polizei in Goldenstedt entgegen, Tel.: 04444-96722-0.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis / Urkundenfälschung

Am Mittwoch, 18. August 2021, gegen 14.00 Uhr, fuhr ein 43-jähriger Kleinkraftfahrer aus Lohne gleich zweimal hintereinander im öffentlichen Verkehrsraum auf der Landwehrstraße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Polizeibeamten mussten zudem feststellen, dass es sich bei dem vorgezeigten Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Der gefälschte Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Damme - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Mittwoch, 18. August 2021, um 19.08 Uhr befuhr ein 34-Jähriger aus Damme die Vördener Straße mit einem E-Scooter, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 18. August 2020, um 21.20 Uhr befuhr ein 33-jähriger Autofahrer aus Berlin den Falkenweg, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde dem 33-jährigen Mann untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 18. August 2021, zwischen 11.00 Uhr und 12.00 Uhr, beschädigte ein*e bislang unbekannte*r Verkehrsteilnehmer*in beim Ein- /Ausparken einen Mercedes 204 hinten links, welcher auf einem Parkplatz in der Marktstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 18. August 20221, um 18.40 Uhr fuhren ein 23-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Pkw und ein 63-jähriger Mann aus Vechta mit seinem Motorrad auf der Dinklager Landstraße. Unmittelbar nach Verlassen des Kreisverkehrs überholte der Motorradfahrer den vor ihm fahrenden Pkw des 23-Jährigen, ohne den ausreichenden Sicherheitsabstand einzuhalten. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch der 63-Jähriger Motorradfahrer zu Fall kam und sich leicht verletzte und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 11000,00 Euro.

Vechta - Diebstahl mit Bedrohung

Am Dienstag, 17. August 2021, um 21.59 Uhr wurde der Polizei ein Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Straße Oythe mitgeteilt. Ein 53-jähriger Tatverdächtiger legte Spirituosen und einen Rasierapparat in seinen mitgeführten Rucksack. An der Kasse zahlte er lediglich zwei Flaschen Bier und begab sich zum Ausgang. Ein Ladendetektiv sprach den Tatverdächtigen vor Verlassen des Supermarktes an und hielt ihn auf. Der Tatverdächtige beschimpfte den Ladendetektiv und schubste diesen zur Seite, riss sich los und bedrohte ihn mit einer Bierflasche. Daraufhin flüchtete er vom Tatort, der Ladendetektiv nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. In der Nähe eines Kindergartens legte der Tatverdächtige den Rucksack ab. Die hinzugerufene Polizei konnte den Tatverdächtigen in einem dortigen Gebüsch stellen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg vorläufig festnehmen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,16 Promille, sodass zudem wurde eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Tatverdächtige, der über einen festen Wohnsitz verfügt, wurde dann nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

