POL-DO: Auch das Polizeipräsidium Dortmund erstrahlt in Grün Solidarität mit der Kinderhospizarbeit

"Wir danken allen Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen der Kinderhospizarbeit und zollen den tapferen Kindern und ihren Lieben unseren Respekt!", so Dortmunds Polizeipräsident Gregor Lange.

Wie viele weitere Institutionen beteiligt sich auch die Polizei Dortmund am 10. Februar gerne am Tag der Kinderhospizarbeit. In Solidarität erstrahlt die Polizeiausstellung im Polizeipräsidium an der Markgrafenstraße in grünem Licht.

Damit unterstützt die Polizei Dortmund die lokale Umsetzung des Tages durch die ambulanten Kinderhospizdienste in Dortmund. Das Ziel: Auf das Schicksal von lebensverkürzend erkrankten Kindern und ihren Familien sowie auf die Kinderhospizarbeit aufmerksam machen.

Die Polizei Dortmund dankt den Kinderhospizen an dieser Stelle für die verständnisvolle Begleitung und Unterstützung der Kinder sowie ihrer Familien.

