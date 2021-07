Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur - Zerstörung eines Kirchenfensters

Montabaur (ots)

Am Samstag, dem 03.07.2021, fand in der Pfarrkirche St. Peter in Ketten, in der Kirchstraße in Montabaur, eine Gottesdienstprobe statt. Gegen 18:30 Uhr wurde ein bleiverglastes Kirchenfenster durch Unbekannte eingeworfen und beschädigt. Mögliche Zeug*innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur unter der Rufnummer 02602 92260, in Verbindung zu setzen.

