Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen - Dülken: (ots)

Am Samstag, 06.03.2021, zwischen 18.00 Uhr und 19.20 Uhr, hebelten unbekannte Einbrecher das Badezimmerfenster eines Einfamilienhauses, auf der Straße Röhlenend, auf. Sie durchwühlten mehrere Zimmer und erbeuteten Bargeld und Schmuck in unbekannter Höhe. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizei Viersen, Telefon Nummer 02162 377 0.

