Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Gaststätte

Kempen (ots)

Am Samstag, 06.03.2021, zwischen 01.00 Uhr und 05.00 Uhr, drangen unbekannte Einbrecher, in eine Gaststätte, auf dem Kamperlingsweg, ein. Dort hebelten sie einen Spielautomaten auf und entwendeten circa 500 Euro Bargeld. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizei Viersen, Telefon Nummer 02162 377 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell