POL-CLP: Nachmeldung für die Stadt Vechta

Vechta - Versammlung

Am 20. August 2021, in der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr, findet eine Versammlung zum Thema "Trauerfeier/religiöse Prozession anlässlich des Todes von Imam Hussain und seiner Familie" in der Stadt Vechta statt.

Der Streckenverlauf ist geplant von der Mühlenstraße, über die Burgstraße, den Markt, die Große Straße, die Münsterstraße, die Rombergstraße, die Elisabethstraße bis hin zur Hedwigstraße.

Hier kann es in diesem Zeitraum zu Verkehrsbehinderungen kommen. Es wird gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Die Polizei begleitet die Versammlung.

