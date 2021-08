Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Donnerstag, 19. August 2021, um 18.00 Uhr, wurde der Polizei ein schlangenlinienfahrender Autofahrer gemeldet, der auf der Schwangeburger Straße in Richtung Friesoythe unterwegs war und dabei in den Gegenverkehr geriet. Der Gegenverkehr musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Bei der darauffolgenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes unsicher gefahren war. Nun wird der Fahrer eines roten Lieferwagens/Arbeitertransporters gesucht, der wie oben beschrieben im Gegenverkehr ausweichen musste. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Ramsloh - Fahren unter Einfluss von Drogen

Am Donnerstag, 19. August 2021, um 8.52 Uhr fuhr ein 27-jähriger Autofahrer auf der Marktstraße, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht der Polizeibeamten. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

