Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Scheibe eingeschlagen

Bocholt (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht zum Sonntag in Bocholt an einem Wohngebäude zu schaffen gemacht. Die Täter schlugen die äußere Scheibe eines Fensters an dem Haus ein - die innen liegende Verglasung blieb unbeschädigt. Die Tat spielte sich zwischen Mitternacht und 09.20 Uhr am Ulmenweg ab. Hinweise erbittet die Kripo in Bocholt: Tel. (02871) 2990.

