Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Radfahrer auf Timpker Weg angefahren

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen erlitt ein 54-Jähriger am Samstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Der Radfahrer bog gegen 08.10 Uhr auf den Timpker Weg ein und wurde dabei von einem von links kommenden Wagen eines 55-jährigen Ochtrupers erfasst. Der Gronauer hatte zuvor die Straße Gut Rüenberg befahren. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

