Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Pedelecfahrerin stürzt

Legden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 56 Jahre alte Frau am Sonntagnachmittag in Legden. Die Pedelecfahrerin war gegen 14.30 Uhr zusammen mit einer weiteren Radfahrerin in der Bauerschaft Beikelort unterwegs, als die Ahauserin aus ungeklärtem Grund von der Straße nach rechts auf den Grünstreifen abkam und in Folge dessen stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell