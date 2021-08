Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sachschaden angerichtet

Bocholt (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Bocholt einen parkenden Wagen. Die Täter rissen den Außenspiegel des Fahrzeugs ab, das in einer nicht verschlossenen Garage gestanden hatte. Darüber hinaus fand die Geschädigte eine zerbrochene Dekofigur am Tatort vor. Abgespielt hat sich das Geschehen auf einem Grundstück an der Adenauerallee. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

