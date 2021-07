Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch: Einbruch in Gaisfelsenhütte

Freiburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 01.07.2021 wurde festgestellt, dass in den letzten Tagen in die an der Zufahrt zum Kandel gelegenen, sogenannten "Gaisfelsenhütte" eingebrochen wurde.

Die Hütte der Naturfreunde Waldkirch liegt etwa in der Mitte der Strecke zwischen Altersbach und Kandelgipfel, bergwärts auf der rechten Seite, direkt an der Straße.

Die Täterschaft hat einen recht hohen Sachschaden hinterlassen und Gerätschaften entwendet, welche für die Arbeit der Naturfreunde nötig sind. Die Polizei schließt nicht aus, dass die Täterschaft während der Tatausübung von Vorbeifahrenden wahrgenommen, aber nicht als Diebe erkannt wurden.

Das Polizeirevier Waldkirch (Tel. 07681-40740) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell