Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto mutwillig beschädigt

Bocholt (ots)

Mehrere zersplitterte Scheiben haben Polizeibeamte in der Nacht zum Montag in Bocholt-Biemenhorst an einem Wagen entdeckt. Das Fahrzeug wies Schäden an allen Seitenscheiben auf, ebenso an der Windschutzscheibe. Das Fahrzeug hatte an der Straße "In der Wiese" gestanden. Die unbekannten Täter richteten einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro an. Hinweise erbittet die Polizei in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell