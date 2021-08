Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neumarkhausen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 20.08.2021, gegen 20.45 Uhr, befuhr eine 21 Jahre alte Frau aus Lindern die Straße Töpkes Höhe in Neumarkhausen, als sie kurz vor einer Kurve mit ihrem Fahrzeug ins Schlingern geriet. Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell