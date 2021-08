Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auto beschädigt - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Auto zerkratzt

In der Pestalozzistraße wurde in der Nacht zum Mittwoch ein Auto mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Fahrzeuglackierung des an einer dortigen Ladestation parkenden Pkw Tesla am Fahrzeugheck. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Ein 62-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 12.30 Uhr die Brunnenstraße und missachtete beim Einbiegen in die Schorndorfer Straße die Vorfahrt. Er stieß mit einem 26-jährigen Audi-Fahrer zusammen und verursachte dabei 2000 Euro Sachschaden. Die beiden Autofahrer blieben dabei unverletzt.

