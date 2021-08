Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Gestürzter Radfahrer

Ein 55-jähriger Radfahrer befuhr am Dienstag gegen 20.45 Uhr die Gottlob-Bauknecht-Straße in Richtung Dueviller Platz. Bei der Abzweigung Wiesenstraße geriet er bei Dämmerung zu weit nach rechts und prallte gegen den Randstein. Hierbei stürzte er und verletztet sich leicht. Ein Team des Rettungsdienstes verbrachte den Mann zur medizinischen Versorgung in eine Klinik.

Welzheim: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr war am Dienstagnachmittag in die Straße Reizenwiesen zu einem Löscheinsatz ausgerückt. Dort war gegen 15.30 Uhr eine Kartonagepresse aus unbekannten Gründen in Brand geraten. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand von Mitarbeitern der Firma kontrolliert werden. Die Feuerwehr löschte im weiteren Geschehen das Feuer ab und entfernte die Glutnester aus dem Container. Die Presse nahm bei dem Vorfall Schaden, welcher jedoch noch nicht beziffert ist. Personen oder Gebäude blieben unversehrt. Die Feuerwehr war mit 20 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz.

