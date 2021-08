Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigung, Verkehrsunfall, Einbruch in Unterkunft

Aalen (ots)

Crailsheim: Sachbeschädigung

Ein Vandale beschädigte am Dienstagabend gegen 21:50 Uhr einen Klingelkasten eines Gebäudes in der Beethovenstraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 600 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Rollendes Fahrzeug verletzt Person

Eine 19-jährige Ford-Fahrerin stellte ihr Fahrzeug am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr im Vohensteinweg ab. Dabei vergaß sie ihr Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern. Der Ford machte sich selbstständig und rollte gegen einen geparkten Opel. Dabei wurde die 19-Jährige zwischen den Fahrzeugen eingeklemmt und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1200 Euro.

Crailsheim: Einbruch in Unterkunft

Am frühen Mittwochmorgen gegen 03 Uhr versuchten zwei Personen in ein unbewohntes Zimmer einer Unterkunft in der Friedrich-Heyking-Straße zu gelangen. Ein Bewohner der Unterkunft verständigte daraufhin die Polizei. Zunächst konnten jedoch keine Personen mehr festgestellt werden. Die beiden vermeintlichen Diebe kamen gegen 03:45 Uhr zurück und versuchten erneut in das Zimmer zu gelangen. Dort konnten die beiden Männer im Alter von 30 Jahren und 37 Jahren durch die Polizeibeamten festgenommen werden. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen, ihnen droht nun eine Strafanzeige.

