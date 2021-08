Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht nach Spiegelstreifer

Aalen (ots)

Ilshofen: Unfallflucht nach Spiegelstreifer

Am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fiat-Fahrer die K2667 von Unterscheffach nach Oberscheffach. Dabei kam ihm in einer Linkskurve ein weißer Transporter entgegen. Während sich die beiden Fahrzeuge passierten, kam es zum Kontakt zwischen den beiden Außenspiegeln, wodurch ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand. Der weiße Transporter fuhr ohne anzuhalten weiter und entfernte sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem weißen Transporter um einen Fiat Ducato oder einen Peugeot Boxer. Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

