Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Arbeitsgerät der deutschen Bahn

Pirmasens (ots)

Am 06.08.2021 im Zeitraum von 07:00- 12:00 Uhr wurden zwei Vertikalschwingstopfer, zur Verdichtung von Schotter auf dem Gleisbett, von der Pritsche eines Kastenwagens entwendet. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Hotels in der Bottenbacher Straße in Pirmasens geparkt. Der Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Täterhinweise sind derzeit keine bekannt. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

