Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Pirmasens (ots)

Am 06.08.2021 zwischen 20:30 Uhr und 21:20 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Kleinkraftrades im Erlenteich in Erlenbrunn mit bislang unbekanntem Täter. Das an genannter Örtlichkeit geparkte Kleinkraftrad wurde umgetreten oder geworfen und fiel nach links um. Hierdurch wurde die komplette linke Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Die Polizei Pirmasens bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 06331/520-0 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de |pips

