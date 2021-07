POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall am Zebrastreifen - 51-Jähriger ignoriert erteilten Platzverweis und leistete Widerstand

Weissach im Tal: Am Fußgängerüberweg schwer verletzt

Eine 85-jährige Autofahrerin befuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr die Welzheimer Straße in Richtung Cottenweiler. Am Fußgängerüberweg bei einem dortigen Discounter übersah sie eine 90-jährige Frau, die dort die Straße querte. Die Seniorin wurde vom Auto erfasst und schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst an der Unfallstelle notärztlich versorgt und anschließend in eine Klinik verbracht. Die Ermittlungen zu den Unfalldetails dauern an.

Backnang: 51-Jähriger ignoriert Platzverweis der Polizei

Die Polizei Backnang wurde am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr zu einer Ordnungsstörung in die Straße Obere Walke hinzugerufen, nachdem dort mehrere Personen bei einem Trinkgelage gegen Mülleimer getreten und Passanten angepöbelt hätten. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich ein 51-Jähriger unkooperativ, verweigerte seine Personalien und war sehr aggressiv. Nachdem die Polizei einen Platzverweis ausgesprochen hatte, bespuckte der 51-Jährige einen Beamten und weigerte sich eine Bierflasche auf den Boden niederzustellen und drohte den Beamten. Letztlich wurde die Person von der Polizei in Gewahrsam genommen, wobei der Mann Widerstand leistete. Der 51-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.