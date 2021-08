Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Vechta vom 21.08.21 bis 22.08.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Neuenkirchen-Vörden - Taschendiebstahl

Am Samstag, den 21.08.2021, gegen 12:30 Uhr, entwendet ein bislang unbekannter Täter in einem Lebensmittelgeschäft an der Hakenstraße 2, in 49434 Neuenkirchen-Vörden, das Portemonnaie des Geschädigten, welches er in der Gesäßtasche seiner Jeanshose aufbewahrt hatte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Damme (05491-999360) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Am Samstag, den 21.08.2021, zwischen 18:40 Uhr bis 19:15 Uhr, stellten der oder die unbekannten Täter eine Euro-Palette hochkant auf die Gleise, nahe des Bahnüberganges am Dobbenweg in 49393 Lohne. Um 19:30 Uhr kollidierte ein Zug der NordWestBahn, welcher von Lohne in Richtung Vechta unterwegs war, mit der Palette. Weder der Zugführer noch die circa 40 Fahrgäste wurden verletzt. Der Zug wurde nicht beschädigt. Die Strecke war zeitweise gesperrt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne (04442-808460) in Verbindung zu setzen.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Sonntag, den 22.08.2021, um 03:00 Uhr, warfen ein oder mehrere unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe eines Elektro-Fachgeschäftes an der Wicheler Straße/ Bergweg in 49393 Lohne mit einem Gullideckel ein. Anschließend entfernten sich der oder die Täter unerkannt von der Tatörtlichkeit. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Lohne (04442-808460) in Verbindung zu setzen.

