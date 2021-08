Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg vom 20.08.2021 bis 21.08.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Einbruch in Entsorgungsfirma - In der Zeit zwischen Donnerstag, 19.08.2021, 17:05 Uhr bis Freitag, 20.08.2021, 04:55 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu den Büroräumlichkeiten einer Entsorgungsfirma in Cappeln, In der Riede. Dort entwendeten sie einen Würfeltresor samt Inhalt. Über die Schadenssumme können derzeit keine Angaben gemacht werden. Mögliche Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Cappeln unter der Rufnummer 04478-958600, in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl - In der Milanstraße in Cloppenburg kam es in der Zeit von Donnerstag, 19.08.2021 bis Freitag, 20.08.2021, 16:00 Uhr, zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Der oder die Täter versuchten hier durch ein Fenster in das Wohnhaus zu gelangen. Es bleib beim Versuch. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt hier die Polizei in Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer - Am Freitag, 20.08.2021, gegen 06:50 Uhr, befuhr eine 19-jährige Garrelerin die Industriestraße in Garrel und beabsichtigte im Einmündungsbereich der Varrelbuscher Straße nach rechts abzubiegen. Dabei übersah sie den von rechts kommenden 34-jährigen Radfahrer aus Garrel. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Löningen - Verkehrsunfallflucht - Am Freitag, 20.08.2021, in der Zeit von 08:40 Uhr bis 14:15 Uhr touchierte in Löningen, Bernhard-Remmers-Straße, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem vermutlich blauen Fahrzeug einen geparkten Daimler, GLC, und verließ den Verkehrsunfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugenhinweise werden von der Polizei Löningen unter der Rufnummer 05432-803840 entgegengenommen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen - Am Samstag, 21.08.2021, gegen 07:30 Uhr geriet auf der Friesoyther Straße (B72) aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Garrel ein 19-jähriger Cloppenburger aus bislang unbekannter Ursache mit seinem PKW, VW Polo, in den Gegenverkehr. Hier prallte er frontal mit einem entgegenkommenden PKW, Dacia Logan, eines 25-jährigen aus Großenkneten, zusammen. Auf dem Beifahrersitz befand sich hier ein 56-jähriger aus Wiesmoor. Alle Personen wurden leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die Bundesstraße 72 musste zeitweise zwischen Cloppenburg und Varrelbusch bis etwa 10:10 Uhr voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell