Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodmann-Ludwigshafen

Kreis Konstanz) Auto gerät in den Gegenverkehr - Zwei Schwerverletzte (11.01.2021)

Bodmann-Ludwigshafen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich heute gegen 15 Uhr auf der Bundesstraße 31 Höhe des Negelhofs ereignet. Ein 78-jähriger VW Golf-Fahrer fuhr auf dem linken von zwei Fahrstreifen der B 31 in Richtung Singen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn, wo er fast frontal mit einem entgegenkommenden Scania-Sattelzug zusammenstieß. Eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin, die hinter dem VW fuhr, geriet beim Ausweichen ins Schleudern und prallte ebenfalls noch gegen den Lastzug. Im VW Golf erlitten der Fahrer und eine 71-jährige Beifahrerin schwere Verletzungen und mussten von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Sowohl der Fahrer des Lastzugs als auch die Insassen des Mercedes blieben unverletzt. An den beiden beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils rund 10.000 Euro. Den Schaden an der Scania-Zugmaschine, bei der durch den Aufprall die Vorderachse brach, bezifferte die Polizei auf rund 50.000 Euro. Die Polizei musste die Bundesstraße für die Bergung der beteiligten Fahrzeuge mehrere Stunden voll sperren.

