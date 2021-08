Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Feuer bricht auf Balkon aus

Am Sonntag, 22. August 2021, um 12.18 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße Zum Wehmers Weg in Brand. Ein 22-jähriger und 39-jähriger Bewohner sowie deren Besuch, eine 42-jährige und eine 18-jährige Frau, versuchten zunächst das Feuer eigenständig zu löschen. Die hinzugerufene Feuerwehr Emstek konnte den Brand schließlich löschen und ein Übergreifen auf andere Gebäudeteile verhindern. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Bei dem Brand verletzten sich der 22-jährige Mann sowie die beiden Frauen leicht. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

