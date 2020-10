POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Bretzfeld-Rappach: Kinder finden Falschgeld-Schatz im Bach

Beim Spielen haben Kinder im Bach "Mühlgraben" in Bretzfeld-Rappach am Sonntag mehrere 2-Euro-Münzen gefunden. Der Vater benachrichtigte gegen 20.30 Uhr die Polizei und berichtete, dass bereits ein zwei Kilogramm schwerer Beutel mit Münzen aus dem Wasser zum Vorschein gekommen sei. Vor Ort fanden Polizeibeamte und die Freiwillige Feuerwehr Bretzfeld insgesamt 45 Kilogramm 2-Euro-Münzen in dem Bach. Der Wert der Münzen beträgt mindestens 10.000 Euro. Die auf den ersten Blick echt wirkenden Münzen stellten sich jedoch schnell als Falschgeld heraus. Wer Hinweise auf die bislang unbekannten Entsorger der Münzen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Foto: Polizei

