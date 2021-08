Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schlechter Täuschungsversuch endet mit Strafanzeige

Bergen (ots)

Am Samstag, den 31.07.2021, meldet ein 59 jähriger Mann aus Bergen eine Verkehrsunfallflucht zu seinem Nachteil. Die aufmerksamen Polizeibeamten stellten vor Ort Beschädigungen am Fahrzeug des Mannes fest, die jedoch nicht mit dem gemeldeten Unfallort in Einklang zu bringen gewesen sind. Eine Überprüfung eines weiteren möglichen Unfallortes verlief ebenfalls negativ. Im Rahmen weiterer Ermittlungen räumte der Mann schlussendlich ein, dass er den Unfall selbst verursacht habe. Nun erwarten ihn zwei Strafverfahren wegen Vortäuschen einer Straftat und Verkehrsunfallflucht.

