Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup - Einbruch in ein Vereinsheim

In der Zeit zwischen Sonntag, 22. August 2021, 19.30 Uhr, und Montag, 23. August 2021, 8.00 Uhr, gelangte eine bislang unbekannte Person gewaltsam in ein Vereinsheim im Unnerweg und durchsuchte sämtliche dort befindlichen Geldkassetten. Die Geldkassetten waren zuvor vom Kassenwart geleert worden, so dass nach bisherigen Erkenntnissen kein Diebesgut erlangt werden konnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Unbekannte/r zünden freiverkäufliches Feuerwerk unter Fahrzeug

Am Dienstag, 24. August 2021, gegen 0.55 Uhr, wurde der Polizei ein brennendes Fahrzeug in der Nutriastraße gemeldet. Ein Bewohner der dortigen Wohnunterkunft eines Sozialwerks hörte laute Motorengeräusche, begab sich nach draußen und bemerkte ein Feuer unter einem Fahrzeug. Er verständigte die Polizei und konnte das Feuer gemeinsam mit drei anderen Bewohnern ablöschen. Bei dem brandbetroffenen Fahrzeug handelt es sich um ein Firmenfahrzeug einer auswärtigen Reinigungsfirma. Durch das Feuer wurde der Lack des Fahrzeugs beschädigt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben bislang unbekannte Personen ein freiverkäufliches Feuerwerk für Kinder ab 12 Jahren unter das Fahrzeug gelegt und gezündet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder ein Fahrzeug in der Nähe des Brandortes gesehen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 11. August 2021, zwischen 12.00 Uhr und 21.45 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Personen Wahlplakate einer Partei in Essen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cappeln - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 23. August 2021, um 17.05 Uhr, fuhr ein 9-jähriges Kind auf einem Radweg der Straße Horst. Dabei übersah er eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin aus Cappeln, welche in Richtung Brookstraße fuhr. Es kam Zusammenstoß, bei dem sich die Frau leicht verletzte und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Essen - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzen Person unter Einfluss von Alkohol

Am Montag, 23. August 2021, um 22.18 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Autofahrer aus Essen auf dem Schlochterdamm in Richtung Essen. In einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Autofahrer wurde hierdurch schwerverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Autofahrer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Daher wurde Blutentnahme durchgeführt. Der verunfallte Wagen musste abgeschleppt werden.

Essen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 23. August 2021, um 21.36 Uhr, fuhr eine 38-jährige Fahrradfahrerin aus Essen auf dem Fuß- und Radweg der Brunner Straße und übersah aufgrund der Dunkelheit eine 52-jährige Fußgängerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich beide Personen leicht verletzten. Die 28-jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell