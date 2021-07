Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Bückeburg (ots)

(ma)

An der Kreuzung Heveser Straße/Deinser Straße in Bückeburg/Rusbend ereignete sich gestern gg. 13.20 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem linksabbiegenden Lkw (Müllfahrzeug) und einem vorfahrtberechtigten VW Kleinbus der Samtgemeinde Nienstädt, der mit sechs Kindern im Alter von 5 bis 6 Jahren besetzt war. Eines der Kinder wurde mit Bauchschmerzen in das Klinikum verbracht; von einer unfallbedingten Verletzung des Kindes wird derzeit aber nicht ausgegangen.

An der Unfallstelle erschienen vorsorglich zwei Rettungswagen zur Betreuung und Untersuchung der Kinder.

Der 55jährige Fahrer des Müllwagens räumte gegenüber der Polizei ein Übersehen des VW ein.

