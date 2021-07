Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(KEM) Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Montag, den 12.07.2021, im Zeitraum von ca. 16.00 Uhr bis 17.00 Uhr am Straßenrand der Bismarckstraße in Nienburg. Ein grauer PKW Subaru stand zu dieser Zeit am Straßenrand geparkt und wurde, vermutlich beim Rangieren von einem anderen PKW, hinten links an der Stoßstange beschädigt. Neben diversen Kratzern an der Stoßstange ist auch deren Kunststoff teilweise gebrochen und in der Abdeckung der Rückleuchte entstanden Risse. Die Polizei Nienburg sucht nach Zeugen und nimmt Hinweise unter (05021) 9 77 80 entgegen.

