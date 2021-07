Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Einbruch in ehemalige Gaststätte Pirandello

Leese (ots)

Leese (ZIE)

Zu einem versuchten Einbruch in die ehemalige Gaststätte an der Loccumer Straße in Leese kam es am 12. Juli 2021 in der Zeit von 22.30-23h. Das Objekt hat kürzlich den Besitzer gewechselt und befindet sich derzeit im Umbau.

Über ein Kellerfenster im Innenhof des Gebäudes gelangte ein unbekannter Täter bis in einen Wintergarten, wo versucht wurde eine Verbindungstür zum übrigen Gebäude aufzuhebeln. Ohne Diebesgut und lediglich geringen Sachschaden verursachend floh der männliche Täter dann in Richtung Loccumer Straße zu Fuß.

Ein benachbart wohnender Zeuge hatte die gesamte Tatausführung beobachtet, die Lage aber wahrscheinlich falsch interpretiert und deshalb nicht sofort die Polizei verständigt.

Die Polizei Stolzenau hat ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Einbruchdiebstahls eingeleitet.

Mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus möchte die Polizei Stolzenau Bürger dahingehend sensibilisieren, bei derartigen Beobachtungen umgehend die Polizei zu verständigen. Hier gilt: Lieber einmal zu viel anrufen, als zu wenig! Ebenfalls muß man keine Scheu vor einem derartigen Hinweis haben. Diese Art von Überprüfungen sind das Alltagsgeschäft der Polizei und diese geht solchen Hinweisen gerne nach.

