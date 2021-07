Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich dabei

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 15:40 Uhr auf der B3. Ein 74-Jähriger Motorradfahrer war auf der B3 von Heppenheim kommend in Richtung Laudenbach unterwegs, als er am Kreisel kurz vor dem Ortseingang Laudenbach bei der Einfahrt zu nah an den Bordstein kommt und daraufhin stürzte. Der Mann wurde verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beträgt rund 2.000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell