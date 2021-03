Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Peugeot zerkratzt + Gegen Autospiegel getreten + Einbruch in Feuerwehrgerätehaus + Fahrzeugspiegel beschädigt +

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Peugeot zerkratzt

Zwischen Samstag und Sonntag wurde im Bad Vilbeler Schneekoppenweg ein schwarzer Peugeot zerkratzt. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei mit mindestens 500 Euro. Zeugen, die die Sachbeschädigung zwischen 20 Uhr und 10 Uhr hatten beobachten können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei in Bad Vilbel zu melden, Tel. 06101/54600.

Bad Vilbel: Gegen Autospiegel getreten

In der Dortelweiler Lindenstraße haben Unbekannte zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen die Außenspiegel zweier geparkter Autos beschädigt; offenbar durch Tritte. An einem grauen Peugeot sowie einem schwarzen Audi entstanden so Schäden von mehreren Hundert Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Bad Vilbel, Tel. 06101/54600.

Kefenrod: Einbruch in Feuerwehrgerätehaus

Unbekannte Diebe haben aus dem Helfersdorfer Feuerwehrgerätehaus Rettungsgeräte mit einem Gesamtwert von etwa 16.000 Euro gestohlen und dabei hohen Sachschaden hinterlassen. Zwischen Mittwochnachmittag (10.3., 17 Uhr) und Samstagvormittag (13.3., 11 Uhr) waren die Langfinger in die Räumlichkeiten eingebrochen, indem sie eine Brandschutztür aufhebelten. Aus einem dort abgestellten Feuerwehrfahrzeug entwendeten sie dann Rettungsschere, Rettungsspreize und Rettungszylinder. Mögliche Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich der Räumlichkeiten im Wiesenweg aufgefallen waren, werden gebeten, sich telefonisch bei der Friedberger Kripo zu melden, Tel. 06031/6010. Wo wurden außerdem entsprechende Werkzeuge zum Verkauf angeboten?

Bad Nauheim: Fahrzeugspiegel beschädigt

In der Frankfurter Straße in Nieder-Mörlen sind zwischen Freitag und Samstag zwei Autos durch Unbekannte beschädigt worden. So stellten die Eigentümer eines weißes Fiat Doblo und eines braunen VW Caddy Beschädigungen an ihren Außenspiegeln fest. Die Fahrzeuge waren im Bereich der 150er-Hausnummern abgestellt. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

