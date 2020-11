Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzter Rollerfahrer nach Verkehrsunfall

HagenHagen (ots)

Am Donnerstagmorgen verletzte sich ein Rollerfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Bülowstraße. Der Mann war gegen 06:30 Uhr in Richtung Landgericht unterwegs, als ihm ein 22-Jähriger mit seinem Peugeot entgegenkam. Der Autofahrer wollte nach links in die Haldener Straße abbiegen, dabei stieß er mit dem 52-jährigen Hagener zusammen. Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 4.600 Euro geschätzt. (ra)

