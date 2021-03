Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am vergangen Sonntag oder Montag mit seinem Fahrzeug einen in Wertheim geparkten Pkw und fuhr anschließend davon. Zwischen 17.30 Uhr und 16 Uhr stand der Audi A6 in der Stettiner Straße in Wertheim. Der Unfallflüchtige touchierte scheinbar den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Wagen. Anstatt sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern, fuhr er weiter. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden.

Külsheim: Diebe machen sich über Traktoren her - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten im Verlauf des Sonntages oder der Nacht auf Montag mehrere hochwertige Bauteile von Traktoren. Die Unbekannten begaben sich zwischen 10 Uhr und 8.45 Uhr zu dem landwirtschaftlichen Anwesen in der Straße "Roter Rain" in Külsheim. Dort machten sich die Täter an den abgestellten Traktoren zu schaffen und bauten mehrere hochwertige GPS-Empfänger und weitere elektronische Bauteile aus. Anschließend konnten sie mit ihrer Beute unerkannt fliehen. Das entwendete Diebesgut wird auf einen unteren fünfstelligen Unfall geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeiposten Külsheim, Telefon 09345 241, zu melden.

Assamstadt: Versuchter Automatenaufbruch - Zeugen gesucht In den vergangenen Tagen oder Wochen versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Assamstadt aufzubrechen. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter einer Automatenaufstellfirma beim Befüllen, dass versucht wurde den Zigarettenautomat in der Bobstadter Straße gewaltsam zu öffnen. Warum es den Tätern nicht gelang, ist bislang noch unklar. Die Unbekannten verursachten Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

