Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Beim Rückwärtsfahren mit Rollerfahrer kollidiert

Bei einer Vollbremsung ist ein 16-jähriger Rollerfahrer am Montagmittag in Heillbronn zu Fall gekommen. Der Jugendliche wollte gegen 13.45 Uhr von der Ludwigsburger Straße in die Heuchelbergstraße einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 82-Jähriger mit seinem Auto rückwärts von einem Werkstattgelände in die Heuchelbergstraße ein. Dabei übersah er den 16-Jährigen wohl. Um nicht mit dem Pkw zu kollidieren, bremste der Rollerfahrer ab, konnte aber einen Zusammenprall nicht verhindern. Er zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Möckmühl: Kradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Leicht verletzt hat sich ein 23-Jähriger am Sonntag bei einem Sturz mit seinem Krad in Möckmühl. Der junge Mann war gegen 17.30 Uhr von Möckmühl kommend auf der Landesstraße in Richtung Möckmühl-Züttlingen unterwegs. In einer scharfen Linkskurve direkt nach dem Bahnübergang stürzte er aus unbekannter Ursache. Das Krad rutsche über die Fahrbahn gegen einen Leitplankenpfosten, wodurch dieser leicht beschädigt wurde. Der 23-Jährige kam kurz nach dem Krad auf dem Grünstreifen, ebenfalls an einem Leitplankenpfosten zum Liegen. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Bad Wimpfen: Wer war der unbekannte Pocket-Bike-Fahrer?

Ein unbekannter Fahrer eines Pocket-Bikes ist am späten Montagabend in Bad Wimpfen fast mit einem Streifenwagen kollidiert und danach geflüchtet. Anwohner hatten gegen 23 Uhr die Polizei verständigt, da das Motorrad in Miniaturformat für die Abendstunden unangemessenen Lärm verursachte. Gegen Mitternacht begegnete die herbeigerufene Streifenwagenbesatzung dem Pocket-Bike-Fahrer im Steinweg. Dieser war in Fahrtrichtung Schiedstraße unterwegs. Hierbei war an dem Pocket-Bike kein Licht eingeschaltet. Der unbekannte Fahrer war dunkel bekleidet und trug einen dunklen Motorradhelm. Mittels eingeschaltetem Blaulicht und Blockieren des Fahrtwegs versuchte die Streife den Mann zum Anhalten zu bewegen. Aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit kam dieser ins Schlingern, konnte einen Sturz und einen Zusammenstoß mit dem Streifenwagen jedoch verhindern. Anschließend flüchtete er mit dem Pocket-Bike und erhöhter Geschwindigkeit in die Eichendorffstraße, wobei es sich um eine Abzweigung des Steinwegs handelt. Über einen Fußgängerverbindungsweg gelangte der unbekannte Fahrer von der Eichendorffstraße auf die Rappenauer Straße. Nun sucht die Polizei Neckarsulm, Telefonnummer 07132 93710, nach Zeugen, die Angaben zu dem Pocket-Bike oder dessen Fahrer machen können und gebeten werden, sich zu melden.

