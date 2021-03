Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.03.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Zahlreiche Wahlplakate von Unbekannten beschädigt

In und um Künzelsau wurden übers Wochenende zahlreiche Wahlplakate von Unbekannten beschädigt. In der Kappensteige, der Mergentheimer Straße, der Würzburger Straße und entlang der B19 wurden in der Zeit von Freitag bis Sonntag mindestens zehn Wahlplakate verschiedener Parteien mit schwarzer Farbe beschmiert und beschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Farbschmierer haben, mögen sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell