Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Niederlangen - Unfallflucht auf der Autobahn 31

Niederlangen (ots)

Am Montagmorgen um 07:40 Uhr kam es auf der Autobahn 31 in Niederlangen zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an der Anschlussstelle Lathen plötzlich auf den Hauptfahrstreifen gefahren, so dass ein 20-jähriger Fahrer eines Chevrolet Spark auf den Überholfahrstreifen ausweichen musste. Ein hier mit einem Daimler-Benz fahrender 63-Jähriger konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer setzte seine Fahrt in Richtung Emden fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Lingen unter der Rufnummer (0591) 87715 entgegen.

