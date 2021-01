POL-GT: 59-jähriger Fußgänger durch Pkw-Kollision schwer verletzt

Polizei Gütersloh

Gütersloh (MK) - Am Dienstagabend (05.01., 21.35 Uhr) ereignete sich an einer Parkplatzzufahrt an der Carl-Miele-Straße ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Fußgänger schwer verletzt wurde.

Ein 56-jähriger Mann aus Harsewinkel beabsichtigte mit einem Ford den Parkplatz zu verlassen, um auf die Carl-Miele-Straße einzubiegen. Zu dem Zeitpunkt querte ein 59-jähriger Mann aus Rheda-Wiedenbrück zu Fuß die Parkplatzzufahrt. Es kam zu einem Zusammenprall, bei welchem der Fußgänger stürzte und schwer verletzt wurde.

Der eingesetzte Rettungsdienst versorgte den 59-Jährigen zunächst und transportierte den Mann anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Klinikum.

