Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 03. Januar 2021 -Einbrüche im Bereich PK Hemmoor-

CuxhavenCuxhaven (ots)

Bereich PK Hemmoor

2x Einbruch in Wohnhaus

Cadenberge und Wingst. Am 02.01.2020, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft durch ein Fenster Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Danziger Straße in Cadenberge. In der Zeit von 6 bis 21 Uhr verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft durch eine Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Westerhamm in Wingst, Zum Diebesgut kann bisher nichts gesagt werden, vermutlich fehlt Schmuck. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor unter der Telefonnummer 04771 / 6070 zu melden.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Telefon: 04721/573-0

Werner-Kammann-Straße 8

27472 Cuxhaven

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell