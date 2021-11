Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide: Junge Männer überfallen Kiosk und sperren Mitarbeiterin ein

Duisburg (ots)

Am Freitagabend (26. November, gegen 20:55 Uhr) haben Unbekannte einen Kiosk auf der Moerser Straße überfallen. Zwei etwa 17 bis 18 Jahre alte Männer in schwarzen Kapuzenpullis (einer trug außerdem ein rotes, einer schwarzes Bandana um den Kopf) drängten die Mitarbeiterin, die gerade draußen stand, wieder zurück in den Kiosk. Einer der Täter schob die Frau in die Toilette und hielt die Tür zu, während der andere Bargeld aus der Kasse nahm. Das Kriminalkommissariat 13 wertet jetzt die Videoaufnahmen der Überwachungskamera des Kiosks aus. Mögliche Zeugen des Überfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0203 2800 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell