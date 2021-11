Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Dooring-Unfall - Autofahrerin und Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Dooring-Unfalls an der Ulmenstraße: Etwa in Höhe der Kreuzung zum Herkenweg soll eine Autofahrerin am Freitagabend (26. November, gegen 18 Uhr) ihre Autotür genau in dem Moment geöffnet haben, in dem ein Radfahrer (75) an dem Fahrzeug vorbeifahren wollte. Der 75-Jährige meldete sich später auf einer Polizeiwache und berichtete, dass er gegen die Tür gestoßen und gestürzt sei. Die Personalien der Autofahrerin hatte er sich nicht notiert. Deswegen sucht die Polizei jetzt Zeugen des Unfalls und bittet auch die Autofahrerin, sich beim Verkehrskommissariat 21 zu melden. Sie soll aus einem schwarzen Fahrzeug ausgestiegen sein und einen beigen Mantel getragen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

