Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher flüchtet ohne Beute

Gronau (ots)

Ein Pedelec ließ ein Täter zurück, als er von einem Zeugen in Gronau überrascht wurde. Der Unbekannte ist durch eine fensterähnliche Öffnung in einen Fahrradschuppen geklettert und hat dort versucht, ein Rad zu entwenden. Die Leeze passte aber nicht durch die Öffnung und so flüchtete der Dieb. Zugetragen hat sich das Geschehen am Montag gegen 02.10 Uhr auf der Zobelstraße. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

