Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Parkenden Wagen angefahren

Bocholt (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro hat ein Autofahrer am Wochenende in Bocholt an einem geparkten Wagen hinterlassen. Der schwarz lackierte Toyota hatte auf einem Parkstreifen an der Dinxperloer Straße gestanden. Dort kam es zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, zu dem Unfall. Die Schäden lassen darauf schließen, dass der Unbekannte stadtauswärts fuhr und den Toyota gestreift hat. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

