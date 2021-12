Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Lack zerkratzt

Bocholt (ots)

Mutwillig beschädigt haben Unbekannte am Sonntag in Bocholt einen parkenden Wagen. Das Fahrzeug hatte zwischen 12.05 Uhr und 16.00 Uhr am Casinowall gestanden; die Täter zerkratzten zwei Türen des Pkw. Die Polizei bittet um Hinweise: Tel. (02871) 2990.

