Polizei Aachen

POL-AC: Kontrollen in der Eifel

Eifelregion (ots)

Auch am vergangenen Wochenende hat der Verkehrsdienst der Aachener Polizei Kontrollen in der Eifelregion durchgeführt.

Am Sonntag wurden Geschwindigkeitsmessungen auf der L166 in Simmerath-Kesternich durchgeführt. Von den insgesamt 247 gemessenen Fahrzeugen waren 49 schneller als die erlaubten 50 km/h unterwegs. Bei 36 FahrerInnen war die Sache mit einem Verwarngeld erledigt, 13 waren etwas schneller unterwegs und müssen mit einem Bußgeld rechnen. Mit 84 km/h war ein Pkw der dortige Spitzenreiter. Bei den Messungen auf der B399, zwischen Lammersdorf und Raffelsbrand, wurden nur sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Dort gilt 70 km/h. Die höchste Geschwindigkeit wurde auch dort bei einem Autofahrer gemessen; er fuhr mit 92 km/h durch die Kontrollstelle.

Darüber hinaus wurde auch das Streckenverbot für Motorradfahrer zwischen Woffelsbach und Steckenborn überwacht. 13 MotorradfahrerInnen hielten sich nicht an die Regelung und mussten verwarnt werden. In Monschau auf der Eschbachstraße gilt ein Durchfahrtverbot für Fahrzeuge aller Art. Hier wurden sieben Verstöße mit einem Verwarngeld geahndet. (am)

