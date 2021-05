Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung bei Aktenzeichen XY brachte entscheidenden Hinweis

Aachen (ots)

Nach der Ausstrahlung des Falles bei Aktenzeichen XY konnten zwei Tatverdächtige nach einem Raub auf einen Getränkemarkt in Richterich am 03.03.2020 (Pressemeldung vom 04.03.2020) nun ermittelt und vorläufig festgenommen werden.

Nachdem eine vorherige Öffentlichkeitsfahndung den Ermittlern keine Hinweise einbrachte, wandten sie sich an die Redaktion von Aktenzeichen XY.

Nach der Sendung am 10.02.2021 gab eine Zuschauerin den entscheidenden Hinweis, der die Ermittler auf die Spur eines zur Tatzeit 22-jährigen Mannes aus Mönchengladbach brachte. Dieser befand sich allerdings zu diesem Zeitpunkt wegen anderer schwerer Straftaten bereits in Haft. Weitere intensive Ermittlungen führten am 29.04.2021 zur Festnahme des zweiten mutmaßlichen Täters, der sich in Kassel aufhielt und zur Tatzeit ebenfalls 22 Jahre alt war.

Das Amtsgericht Aachen erließ Haftbefehle gegen die Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei bedankt sich für die Unterstützung. (fp)

