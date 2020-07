Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200729.1 Heide: Drogenfahrt wird teuer

Heide (ots)

Mit einem erhöhten Bußgeld und einem dreimonatigen Fahrverbot muss ein junger Mann rechnen, der in Heide bereits zum zweiten Mal unter dem Einfluss von Drogen stehend am Steuer eines Autos aufgefallen ist. Ihn stoppte eine Streife gestern.

Um 10.55 Uhr überprüften Einsatzkräfte den 19 Jahre alten Fahrer eines Volkswagens in der Hamburger Straße. Im Zuge der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Heider unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehen könnte. Ein daraufhin durch ihn absolvierter Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis und Kokain. Die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. In 2019, so der Betroffene, musste er bereits ein Bußgeld in gleicher Sache zahlen, so dass ihn nun statt der 500 Euro beim erstmaligen Verstoß 1.000 Euro für den zweiten Verstoß erwarten.

