Polizei Aachen

POL-AC: Motorradfahrer fährt gegen Hauswand

Baesweiler (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (13.05.2021) gegen 03:00 Uhr stürzte ein Motorradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 18jährige befuhr in Baesweiler die Aachener Straße in Richtung Setterich. Nach ersten Erkenntnissen wollte er mit seiner Enduro in Höhe der Kirchstraße eine Baustelle umfahren. Daher lenkte er sein Gefährt auf den dortigen Gehweg, verlor aber bei diesem Manöver offenbar die Kontrolle. Er stieß zunächst gegen eine Hauswand und schließlich gegen eine Straßenlaterne. Der junge Baesweiler zog sich bei dem Sturz schwere aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein hinzugerufener Notarzt brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden am Motorrad auf etwa 10.000 Euro. Es wurde zur technischen Untersuchung sichergestellt. Die Hausfassade blieb nahezu unbeschädigt. Der Unfallfahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und sein Motorrad nicht ordnungsgemäß angemeldet. Gegen ihn wird ein Strafverfahren eingeleitet. (And.)

